9 vinget fakti toidu säilitamisest, mida kõrva taha panna

Säilitusainetel on erinev mõju

Säilitusainete võidukäiguks võib lugeda 20. sajandit, sest juba sama sajandi lõpu poole muutusid inimesed nende suhtes kriitiliseks ning paljud neist hinnati tervise seisukohalt ümber. Teatud juhtudel leiti, et neil võib kasulike omaduste kõrval olla ka ebameeldivaid kõrvaltoimeid ning kontroll muutus järjest rangemaks. Osade säilitusainete puhul avastati, et need ei pruugi ainevahetuses lõpuni laguneda, võivad põhjustada allergiaid ning halvemal juhul mõjutada juba olemasolevate haiguste kulgu. Seetõttu on täna kasutatavate säilitusainete nimekiri võrreldes 20. sajandi keskpaigaga oluliselt lühem ning üldiselt säilitusainete kasutamine toidutööstuses tublisti vähenenud. Alles on jäänud põhjalikult uuritud säilitusained, mille kasutamisele on kehtestatud normid.

Autoklaavimine säilitab makrotoitained ja mineraalid

Autoklaavimise (teatud kindla rõhu all kõrgel temperatuuril kuumutamise) tehnoloogia võimaldab tõhusalt lühendada toidu töötlemise aega ja energiakulu, sestap on selle mõju süsivesikutele, rasvadele, valkudele ja mineraalainetele minimaalne. Vitamiinid käituvad kuumutamisel erinevalt. Ka kodus suppi keetes hävib vitamiinidest oluline osa, eriti tundlik on näiteks C-vitamiin, samas teatud vitamiinidele on mõju väikesem, näiteks E-vitamiinile. Oluline on aga see, et autoklaavimine hävitab kõrgel temperatuuril bakterite endospoorid, mis võimaldab säilitada toidu kvaliteeti ja maitset toatemperatuuril.

33% inimestele toodetud toidust visatakse ära

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel visatakse poodides ja kodudes hinnanguliselt ära 33 protsenti toodetud toidukaubast, mis teeb 1,3 miljardit tonni aastas. Paraku ei osata kõike piisavalt ette planeerida, seda nii kaupmeeste kui tarbijate poolt ning seetõttu jõuab toidu «parim enne» või «kõlblik kuni» kuupäev tihti kätte enne tarbimist. Toidu pikaajalisel säilitamisel on oluline roll toidu raiskamise vältimisel, samuti on tähtis teha vahet märgistusel «parim enne» ja «kõlblik kuni» — esimene on tarvitamiseks sobilik ka pärast kuupäeva, teist ei ole toiduohtuste mõttes soovitatav pärast tähtaja möödumist tarvitada.

Pakend mängib toidu säilitamisel olulist rolli