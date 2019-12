Hea vahend stressi vastu? Õudusunenäod!

Hirmuäratavad pildid ergutavad alati kindlaid ajupiirkondi

Uuring: aju õpib õudusunenägudest

Eriti huvitav oli teadlaste jaoks see, et ajureaktsioonide aluseks oli ilmselgelt omamoodi unenägude liigitamine. Genfi ülikooli neuroteadlane, Virginie Sterpenich selgitas, et mida kauem koges katsealune isik uneseisundis hirme, seda väiksemad ja kontrollitumad olid ajureaktsioonid nendes ajupiirkondades, kus olid negatiivsed pildid. Seevastu teises ajupiirkonnas, mis vastutab hirmu allasurumise eest, muutus tegevus aktiivsemaks. Sellest järeldatakse, et õudusunenäod võivad aidata vältida hilisemat stressi ja ohuolukordi. Aju on ettevalmistatud ja oskab sobivalt ohule reageerida.

Äärmiselt jubedad õudusunenäod on tohutult kurnavad

Teadlased teevad aga üheselt selgeks, et sellel positiivsel toimel on siiski ka oma piirid. Kui tegu on juba nii räigete ja raputavate õudusunenägudega, näiteks pärast traumaatilisi üleelamisi, et need viivad unetuse ja sisemise stressini, siis on punane joon ületatud. Uuringu üks autoreid, Lampros Perogamvros sõnab: «Me usume, et kui unes ületatakse teatud hirmulävi, siis kaotab ta emotsionaalse regulaatorina oma positiivse rolli,» vahendab Bunte.