4 romantilist viisi, kuidas oma kallimasse iga päev uuesti armuda

Igas suhtes esineb takistusi ja probleeme, mis tuleb ületada, eriti siis, kui mesinädalate periood on möödas ning olete koos olnud juba pikemat aega. On võimalik indiviidina areneda ja samal ajal ka oma armastust kasvatada. Teievahelise sideme tugevdamine algab kõigest õigest meeleseisundist.

«Tänulikkus ja teineteise hindamine on nagu vesi ja valgus terve, kestva suhte aias,» ütleb suhteekspert Lisa Concepcion Elite Dailyle. «Mida rohkem sa keskendud sellele, mida partneris armastad ja hindad, seda rohkem need omadused (ja teisedki) partneris avalduvad. Ühtlasi – pakkudes tagasisidet armastusega ja ilma hukkamõistuta ning armastades ka ennast tingimusteta, tugevdad sa suhtes armastust.»

Siin on mõned nõuanded, kuidas oma suhet tugevdada – isegi siis, kui see tundub väga raske.

Pange paika ühised eesmärgid

Üks viis tunda rohkem lähedust on luua ühtsustunne ja jagatud tulevikuvisioon. «Kui te seate endale väikseid eesmärke ja saavutate need, armute teineteisesse sügavamalt,» ütleb ekspert. «Isegi selline asi, nagu puhkuse jaoks säästmine.» Võti on selles, et kui te koos pingutate ühise eesmärgi nimel, tekib teil tiimitunne ning seda ju paar ongi – meeskond.

Keskendu positiivsele

Mida aeg edasi, seda rohkem või partner sind närvi hakata ajama. Lihtne on keskenduda möödaniku tülidele, kuid kui see saab harjumuseks, on raske murda negatiivsele keskendumist. Kasvama hakkab põlgus, teievaheline kaugus. Võtmeks on mitte anda pisiasjadele nii palju võimu. Keskendu parem kõikidele neile asjadele, mida partneri juures armastad ja miks temasse esmajoones üldse armusid.

Tervita oma partneri arengut

Terves ja õnnelikus suhtes saavad mõlemad partnerid ruumi kasvada ja ajas areneda. Kui aga üks teist muutub viisil, mis on teise jaoks ootamatu – või areneb kiiremini – võib see muudatus tekitada hõõrumist ning tulemusena võib tunduda, et kasvate lahku. Austa oma kallima teekonda ning tervita tema arengut. Kasv võib olla segadusse ajav, kuid see on terves suhtes ellujäämiseks vajalik. Luba oma kallimal areneda ning saada selleks, kelleks nad saada soovivad. Püüa näha seda värske pilguga ning armuda ka inimesse, kelleks ta saamas on.

Armasta iseend iga päev natuke rohkem

Üllatuslikult on kõige efektiivsem viis, kuidas oma partnerit rohkem armastada, armastada iseennast. Hinda esmajoones ennast ning arenda välja enda suhtes tingimusteta armastus.