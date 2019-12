Mättamärjuke?! Poolakad tegid väga huvitavast ekstraktist õlut!

Tundub, et poolakas Wojtek Manni sõnavarasse ei kuulu fraas «liiga kaugele», sest just tema algatas projekti, mille raames pruuliti maailma esimene vaginaalne õlu. Jah, te lugesite õigesti! Üheks sellise õlle koostisosaks on naise vagiinast võetud piimhappebakterid, mida kasutatakse õlle kääritamisprotsessis ning mis annavad märjukesele omapärase hapuka maitse. Poolakas pani oma uudsele tootele nimeks Bottled Instinct - «Order of the Yoni» (instinkt pudelis - «Vagiinaordu»), kusjuures sõna «yoni» tähendab sanskriti keeles vagiinat.

Mann proovis õlletootmist kõigepealt käima lükata ühisrahastuse abil, kuid inimeste huvi sellise joogi vastu polnud piisav. Peale ebaõnnestunud katset õnnestus mehel leida investor ning mättamärjuke oligi sündinud. Ent kust pärineb nende kuulsaim «tooraine»? Firmal on esialgu kokkulepped kahe kuulsa pesumodelliga, kellelt võetud piimhappebaktereid on kasutatud kahe erineva vagiinaõlle valmistamisel ning neiud on vastavalt ka toodete reklaamnäod.

Oma toote reklaamimiseks on poolakas püsti pannud ka netilehe theorderofyoni.com, kust võib lähemalt lugeda nii õlle enda, selle valmistusprotsessi kui ka modellide kohta. Ning kui tekkis lähem huvi toote vastu, siis võib sealt leida ka tagasisidevormi, et hakata ise õlle edasimüüjaks. Hetkel teadaolevalt mättamärjukest Eestis võimalik osta ei ole. Firmal on toote tuleviku osas suured plaanid, ent esialgu on Youtube'is toote reklaamimiseks üleval järgnev video.