Mida mehe lemmikpoos tema kohta ütleb?

1. Koerapoosi-kutt

See mees naudib seksi tagantpoolt. Miks? Sest talle meeldivad tagumikud. Seega meeldib talle ka sind justnimelt tagant näha. Koerapoosi-kutt on tõenäolisemalt macho kui metroseksuaal ning on suur tõenäosus, et ta pole kuulnudki, et ka mehed võiksid ennast altpoolt raseerida. Mõnikord seksib ta sokkides ning orgasmihetkel teeb koerapoosi-kutt väga tõenäoliselt valju häält.

Boonused: Ta on kõigeks valmis, seda nii voodis kui ka sealt väljas.

Miinused: Koerapoosi-kutt võib lõputult sinu tagumikust rääkida ning kui pakud välja, et äkki võiks täna misjonäri proovida, siis saadab ta sinu poole teele «sa oled vist hulluks läinud»-pilgu.

2. Misjonäri-mees

See mees töötab mõnes suures kontoris või valitsusasutuses. Päevasel ajal kannab ta ülikonda, lipsu ning paari läikima löödud kingi. Nädalavahetusel mängib golfi ning ühel korral sai ta kiiruse ületamise eest trahvi - esimene ja viimane seaduserikkumine tema elus. Ilmselt ei kaotanud ta oma süütust enne 19-aastaseks saamist ning sedagi seetõttu, et paar sõpra olid baaris talle aktiivseteks kosjasobitajateks. Misjonäri-mees elab, kuid ainult reeglite kohaselt.

Boonused: Talle meeldib seksi ajal sulle silma vaadata.

Miinused: Talle meeldib seksi ajal sulle silma vaadata.

3. Maadleja

Selle kutiga voodisse jõudes tekib sul tihti küsimus: kas ta üritab minuga maadelda või seksida? Tema puhul ei või kunagi teada. Selle mehe seksuaalne resümee on pikem kui mõnel pornostaaril, ning tal on maadleja keha, ent ka viimase vaimsed võimed. Ta imetleb oma keha, ent üritab intellekti puudumist kompenseerida sellega, et kasutab seksi ajal poose, millest sa pole varem undki näinud.

Boonused: Vau, sa pole seda poosi varem proovinud!

Miinused: Tema poosivaliku seikluslikkus võib tekitada füüsilisi vigastusi teile mõlemale.

4. Tantra-tüüp

Sa tutvusid temaga joogatrennis, tal on hobusesaba ning ta kandis deodoranti viimati kümme aastat tagasi. Kuid ta pole huvitatud ainult sinuga seksimisest! Ta tahab ühendada oma meheliku psüühilise energia sinu kirja erelilla auraga ning kasutab selle saavutamiseks paljusid imelikke termineid, et kirjeldada tavalisi seksuaalseid tegevusi. Üks on kindel - Tantra-tüüp on voodis hea. Kuid kui peaksid tema poole hommikuni jääma, siis heal juhul on tal sulle pakkuda ainult müslit.

Boonused: Mitmed ja mitmed orgasmid.

Miinused: Seks Tantra-tüübiga pole kunagi ainult seks, see on püha spirituaalne ühendus. Ent mõnikord soovivad ka naised lihtsalt seksi.

5. Lebaja

Tüüp on laisk. Tal pole tööd, ta ei käi trennis ning ta koristas oma korterit viimane kord siis, kui sina seda tema eest tegid. Lebajal on seksi ajal nii vähe entusiasmi, et ainult üks osa tema kehast annab märku, et kutt üldse sinust huvitatud on. Sa kas ronid talle otsa ja teed ise kogu töö või jääb seks sinu jaoks ära. Kui peaksid Lamajale kurtma, et tema võiks ka voodis kunagi midagi teha, siis saad vastuseks tõenäoliselt vaid «Äh?».

Boonused: Sina juhid kogu olukorda. Lisaks - reielihased!