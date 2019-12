6 viisi, kuidas kohvi asendamine rohelise teega su kehale mõjub

Kohv on üle maailma üks inimeste lemmikjooke, paljud ei kujuta oma hommikuid ilma selleta ettegi. Ent ei tasu arvata, et kohv on ainus võimalik kofeiiniallikas, sest näiteks rohelises tees on piisavalt kofeiini, et anda sulle väike hommikune müks, ent mitte nii palju kui kohvis või mustas tees endas. Seega, kui oled huvitatud kofeiinikoguse vähendamisest oma hommikutes, siis kae, milliseid muutusi see su kehas esile kutsuda võib.