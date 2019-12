Dietoloog soovitab: see üks Eestis armastatud toit võiks pühadelauale mitte jõuda

Üks armastatud lemmikuid on kindlasti salat nimega kasukas ehk kihiline peedi-heeringasalat. Moskva toitumisteadlane Jelena Solomatina sõnul on aga tegemist kõige ebatervislikuma roaga, mille laualt leida võid, kirjutab Limon.

Toitumisteadlane hoiatab kasuka eest just seetõttu, et keedetud köögiviljades leidub tärklist, mis suurendab veresuhkru taset, muutes selle ebasobivaks diabeetikutele. Majonees ei ole samuti väga talje- ja südametervisesõbralik.

Solomatina sõnul on ka heeringas ise kahtlane. Soolane kala seob kehas vett, tulemuseks on paistes veresooned ja tõuseb vererõhk. Solomatina soovitab peedi-heeringasalatit vältida ülekaalulistel inimestel ning neil, kel on kõrge vererõhk. Heaks alternatiiviks on näiteks köögiviljasalat oliiviõliga.