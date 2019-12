Inglipuu: 600 lapse jõulusoovid veel täitmata

Üle Eesti on tänase seisuga kokku kogutud juba 1500 kingitust, kuid suur osa ehk 600 nendest on veel kauplustesse tagasi toomata. Ingleid oodatakse tagasi Maxima kauplustesse hiljemalt 8. detsembriks, et kõik laste Inglipuu kingisoovid saaksid jõuluks täidetud.

«Meil on heameel, et ka tunduvalt suurenenud kogus Ingleid leidis heategija, nüüd on oluline saada kingitused õigeks ajaks kauplustesse tagasi, et jõuaksime kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate ja Eesti Lasterikaste Perede Liiduga kõik kingid õigeks ajaks vähekindlustatud perede lastele toimetada,» sõnas Maxima müügi- ja turundusdirektor Janne Laik.