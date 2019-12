Naine, kelle mees käis liiga tihti pubis, lahendas olukorra väga kavalal moel

48-aastane Briti naine Jane Tapper ei tahtnud, et tema mees Paul oma sõpradega alalõpmata kohalikus pubis istuks. Seega otsustas Jane, et ehitab talle tagaaeda oma pubi, sest nii on mees vähemalt kodule lähemal.

Pubi, mis kannab nime The Doghouse Inn, ehitamiseks kulus viis kuud ning pea 5000 eurot. Nüüd on see aga valmis ning Paul ja tema sõbrad on isikliku pubiga enam kui rahul. Pubist on vaimustuses ka Jane'i kolm täisealist last, sest ka nemad saavad oma sõpru sinna külla kutsuda ja väljas joomise arvelt raha säästa.