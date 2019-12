Valuline lahkuminek? Kohtingutreener paljastab, mis on kõige hullem asi, mida praegu teha saad

Kohtingutreener Matthew Hussey ütleb, et mõistab olukorda hästi – jah, sel hetkel on väga raske tunda ja uskuda, et ükskord saab see hull aeg läbi. «Seetõttu ongi väga ahvatlev lasta valul oma tegusid dikteerida ning teha asju, mida sa tavaliselt ei teeks,» ütleb Hussey. «Eriti siis, kui sa arvad, et ta on see ainus ja õige ja ainus, mida sa tahad, on suhet elustada.»

Hussey sõnul on samme, mida sa saad teha ja mis sind ka päriselt aitavad. Mis on aga asjad, mida kindlasti teha ei tohiks?

«Ära tee midagi, mis segab sul olla kõige õitsvam versioon iseendast,» õpetab kogemustega treener. «Sest kuigi iga film, mis on lahkuminekute kohta tehtud, ütleb sulle, et lahenduseks on minna välja ja pidutseda, siis tõde on see, et need pahed panevad sind end kümme korda hullemini tundma.»

Hussey rõhutab, et tal pole midagi lõbutsemise vastu, kuid vähemalt ta ise on loonud endale reegli, et kõige parem on jätta see tegevus aega, kui su meeleseisund on parem. «Mitte siis, kui sa oled kurb ja sa tervened. Sest hoolimata sellest, kui halvasti sa end ka ei tunneks, oled sa suure võimaluseni jõudnud. Alates nüüdsest on sul võimalik oma imelisele elule täielikult pühenduda. Sa saad võtta energia, mida pühendasid partnerisse, ja investeerida selle endasse.»