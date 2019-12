Päevahoroskoop ⟩ 4. detsember: Kaljukitsed on energilised, Kaksikud peavad aga tegude eest vastutuse võtma

Jäär

Olukorrad muutuvad kiiresti ja sul on keeruline asju oma kontrolli all hoida. Riskantseteks ettevõtmisteks ei ole parim aeg.

Sõnn

Sõprussuhetes on pingeid. Sul tuleb mõista, kes on sinu tõelised sõbrad ja kes hoiavad sinu ligi selleks, et sinu tugeval toel paremale positsioonile saada.

Kaksikud

Selge see, et me kõik teeme vahel vigu, ent sellegipoolest peame suutma oma tegude eest vastutust kanda. Sinulgi ei jää muud üle.

Vähk

Suurepärane aeg õppimiseks ja enesetäienduseks. Pääsed ligi infole, mis on tuleviku seisukohalt tähtis ja võib sulle uusi uksi avada.

Lõvi

Tahtmist tööle takka anda jagub sul kõvasti. Teed suurejoonelisi plaane, seejuures ei pruugi sa ajavaruga kuigi realistlikult arvestada.

Neitsi

Tähtis on see, et sa ei kiirustaks liialt, vaid suudaksid tegutsemiseks õige hetke ära oodata. Kui see on käes, tunned selle ära.

Kaalud

Praegu tasub olla usin ja tublisti tööd murda – selle eest on oodata väärilist tasu. Kui oled ülemustele silma jäänud, on võimalik palgatõus.

Skorpion

Tekib häid ideid, mille elluviimine õnnestub kiiresti ja edukalt. Paremini sujuvad need tööd, kus võtad vastutuse enda peale ja saad asju otsustada.

Ambur

Äri- ja rahaasjus võib olla tulutoovaid võimalusi. On väga tähtis, et suudaksid oma võimeid realistlikult hinnata. Liigne riskimine ei too edu.

Kaljukits

Energiatase on kõrge, sind valdab soov tegutseda. Hästi edeneb nii vaimne kui ka füüsiline töö. Hea aeg reisimiseks või matkamiseks, uute paikade avastamiseks.

Veevalaja

Võid sattuda tormiliste sündmuste keerisesse. Küllap püütakse sind mõjutada, et võtaksid omaks kellegi teise ideed ja võitleksid nende eest.

Kalad