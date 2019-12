Kokkade olümpia ⟩ Bocuse d’Or Euroopa finaal toob Tallinnasse meisterkokad 20 riigist

Sündmusele, mida näeb otseülekandes enam kui 20 miljonit inimest, saabuvad lisaks Euroopa parimatele kokkadele ka suur hulk valdkonna mõjutajaid üle kogu maailma.

Bocuse d’Or’i gastronoomia direktori Florent Suplissoni sõnul on Eesti näidanud end konkurentsivõimelise riigina, mis on suhteliselt lühikese ajaga tõestanud oma köögi suurt potentsiaali.

«Meil on väga hea meel pakkuda Eestile võimalust rikastada maailma uute maitsete ja uute tegijatega. Need on ka argumendid, mis said otsustavaks Bocuse d’Or 2020 Euroopa finaali korraldamisõiguste andmisel tänavu just Eestile,» selgitas Suplisson teisipäeval peetud pressikonverentsil Hiltoni hotellis.

Margus Samel, Dimitri Demjanov, Florent Suplisson ja Aivar Riisalu FOTO: Marek Metslaid

Bocuse d’Or Europe Tallinn 2020 juhatuse liikme Dimitri Demjanovi sõnul toob kevadel peetav suursündmus Tallinnasse tuhandeid toiduentusiaste, ajakirjanikke ning valdkonna tippspetsialiste kõikjalt maailmast.

«See on Eesti võimalus murda end rahvusvahelisele gastronoomia kaardile. Loodan, et Eesti toiduvaldkonna tublid tegijad leiavad endas jõu ja oskused võtta sellest enda jaoks maksimumi,» kommenteeris Demjanov.

Bocuse d’Or Europe Tallinn 2020 juhatuse liige Dimitri Demjanov FOTO: Marek Metslaid

EASi turismiarenduskeskuse direktori Margus Sameli sõnul on Tallinnas peetav kokandusmaailma tippsündmus tõestuseks, et Eesti on arvatud Euroopa gastronoomia parimate hulka.

«Eesti toidusektor on Bocuse d’Ori võistluse Eestisse jõudmise nimel aastaid tööd teinud ja nüüd kannab see töö vilja. Taolistel suursündmustel on Eesti turismitööstusele ja majandusele tervikuna väga oluline mõju ja olen veendunud, et tänu erinevate suursündmuste toimumisele jõuab meile edaspidi senisest märkimisväärselt rohkem külalisi,» ütles Sameli.

Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu ütles, et nende lävepakuküsitlused näitavad, et kümnest küsitletud turistist üheksa, et nad oleksid nõus siia tagasi tulema toidu pärast. Ja sellele plaanitakse hoogu juurde anda.

Eestit esindab tänavusel Bocuse d’Or võistlusel Artur Kazaritski, kes töötab hetkel sous chef’ina Kopenhaagenis asuvas kolme Michelini tärniga restoranis Geranium kolmekordse Bocuse d’Or’i võitja Rasmus Kofoedi käe all.

Bocuse d’Or Europe Tallinn 2020 toimub 28.–29. mail Saku Suurhallis. Võistlusel osalevad tippkokad 20 Euroopa riigist, kellest pääseb 2021. aastal Lyonis toimuvale ülemaailmsele finaalvõistlusele edasi 11 parimat. Lisaks maailma tipptasemel kokandusvõistlusele avatakse areeni kõrval rahvusvaheline toidumess ProfExpo Food Village, kus on huvilistel võimalik tutvuda kõige uue ja põnevaga, mida gastronoomia valdkonnal hetkel pakkuda on.

Bocuse d'Or on maailma kõige prestiižikam kokakunstivõistlus, mille kutsus 1987. aastal ellu maailmakuulus Prantsuse meisterkokk Paul Bocuse. Inspireerituna spordiürituste kaasahaaravast atmosfäärist, otsustas Paul Bocuse korraldada meelelahutusliku vaatemängu, mille fookuses oleks kokakunst ja tippkokkade meisterlikkus.