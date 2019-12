Just need 4 tähemärki löövad suhtes olles õitsele

Kalad (19.veebruar-20.märts)

Kaladel on küll unistava ning tundliku veemärgi maine, kuid sellest lähtuvalt on neil hea vaist emotsioonide suhtes ning just see muudab nad niivõrd headeks kaaslasteks. Kalade jaoks on väga oluline mõista oma partnerit nii spirituaalsel kui ka filosoofilisel tasemel, seega pühendavad nad palju aega oma partneri süvitsi tundma õppimisele. Kui tunded juba tekkinud on, siis see veemärk enam ei tagane vaid annab endast 110% või enamgi, et toita oma kaaslase loomingulisust. Ka annavad nad oma partnerile aega ja ruumi, et viimane saaks tegeleda oma tunnetega ning Kalad hindavad väga kõrgelt oma kaaslase püüdlusi lähedasema suhte loomiseks.

Sõnn (20.aprill-20.mai)

Kuigi Sõnnid võivad vahel tunduda kangekaelsete ning armukadedatena, siis tegelikult löövad nad suhtes hoopis õitsele, sest nad naudivad pühendumist ning tahavad oma kaaslasega koos olla nii kaua kui võimalik. Et raske töö pole sellele maamärgile võõras, siis on nad nõus pühendama väga palju aega ja vaeva, et lahendada kõikvõimalikke suhteprobleeme. Sõnnidele meeldib ka elu nautida, seega võib nende kaaslane oodata tuliseid argumente, järgnevat leppimisseksi, hästi planeeritud puhkusi ning imemaitsvaid toite. Selle tähemärgi esindaja hellitab oma partneri ära ning ei lase mööda võimalust ka iseennast hellitada.

Vähk (21.juuni-22.juuli)

Vähk on väga tundeline ning oma partnerite suhtes ülimalt valiv veemärk. Erinevalt kaasveemärgist Kaladest, kes kipub oma unistustesse kaduma, on Vähk väga praktiline ning eelistab oma tundeid näidata justnimelt tegudega. Seega kui oled selle tähemärgi esindaja kaaslane, siis näitab su teine pool oma armastust välja just tegudega, näiteks hüppab ta peale tööpäeva poest läbi, kui sina selle unustasid, või tuletab sulle meelde, kui on aeg ravimeid võtta. Vähid on tõelised püsisuhte-inimesed ning neile ei meeldi üheöösuhted ega muud segased suhtevormid.

Kaalud (23.september-22.oktoober)