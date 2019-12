Tellijale

Jäär pole mitte ainult tulemärk, vaid ka sodiaagi esimene märk, seega kipub nende seas domineerima "mina enne kõiki teisi"-käitumine ning seda ka paarisuhetes. Samuti on Jääradel kuulsus kiiresti armuda, ent sama kiiresti ka suhtest jalga lasta. Selle tulemärgi esindajad on väga kiired kaaslast maha jätma, kui nad tunnevad, et suhe ei toimi ning nende jaoks on see tihti hetkeotsus. Jäärade õnneks pole neil raskusi suhetest edasi liikumisega ning neil on kerge leida uus kaaslane, kellega pühadeaega veeta.