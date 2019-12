Ilutööstuse trendid: looduslikud koostisosad parfüümides, kosmeetikas ja unisex toodetes

Igal aastal tutvustab parfüümi- ning kosmeetikatoodete tootja TFWA Duty Free And Travel Retail Fair uusi tooteid ja valdkonna turusuundumusi. Kaup24 parfüümide ja kosmeetikatoodete osakonna arendusjuhi Laura Sipavičiūtė sõnul on messil osalemine oluline kõikide suuremate ning väiksemate kosmeetikatootjate jaoks, sest just seal saab aimu, mis suunas valdkond liigub.

Tegemist on ilumaailma suurima sündmusega, kus analüüsitakse uusi trende, kohtutakse potentsiaalsete koostööpartneritega ja avastatakse uusi brände. Näiteks võtsime pärast eelmise aasta messi enda tootevalikusse Disney multifilmi Frozen tooted, mis osutusid väga menukaks. Selle aasta messi külastamise tulemusena on müügil Institut Karite Paris tooted,» kirjeldas Sipavičiūtė.

Järjest enam on näha trendi loodusläheduse ja keskkonna suunas, seda nii toote kui ka pakendi kontseptsiooni osas. Kuna parfüümitootjate eesmärk on kasutada looduslikke koostisosi, siis tehakse palju koostööd kohalike ettevõtjatega, kelle käest saadakse puhtaid ning naturaalseid tooraineid. «Ka meie soov on leida kohalikke tootjaid, kes müüvad naturaalset parfümeeriat ja kosmeetikat. See on näiteks üks viis, kuidas saame rakendada jäätmevaba põhimõtet,» sõnas Sipavičiūtė.

Unisex parfüümid

Ekspertide sõnul on praegu ilutööstuse suurimaks probleemiks erineva hinnaklassi toodete olemasolu. Turul võidutsevad suured ning tuntud brändid, uutel on keskkonnas raske silma paista ning klientideni jõuda. Viimasel ajal on eriti populaarsed nišiparfüümid. «Nišiga parfüümid on viimasel ajal väga populaarsed. Samuti on tööstusest näha, et enam ei tehta eraldi parfüüme meestele ning naistele. Arvatavasti liigub valdkond ka tulevikus selles suunas, et lõpetatakse parfüümide märgistamine ning tekivad seetõttu unisex tooted,» lausus Sipavičiūtė, kelle sõnul jõuavad ülemaailmsed parfüümitrendid sama kiiresti ka Eestisse.