Lugeja kiri ⟩ Eesti naise kogemus: kõigepealt lükkas ta mind voodile, seejärel juba kappi, siis tõusis rusikas...

See kõik, millest täna asjatundlikel internetiveergudel kirjutatakse ja meedias räägitakse (minu ajal seda muidugi ei olnud), on tegelikult ka nii. See käitumine ei lähe paremaks ja tema ei muutu heaks meheks. Vastupidi, iga korraga, kui midagi talud ja mingi olukorra andestad, tuleb järgmine – hullem. Sest eelmise elasid ju üle ja jäid. Mis see pisike piirinihutamine siis ikka enam määrab.

Minu isikliku kogemuse põhjal algas kõik tegelikult suhteliselt kohe. Halvad kommentaarid minu, mu perekonna, mu sõpruskonna kohta. Samuti pidev alavääristamine, mis oli alguses nii targasti seatud, et ei olnudki millestki kohe ja otseselt kinni hakata, kuid see töötlemine muutis mind ja minu hinnanguid.

Palun märgake neid mustreid (aja-faktor on kindlasti individuaalne)! Alati saab lahkuda ja hakkama, isegi kui on juba lapsed.

Mina isiklikult kannatasin neli löömist ja lahkusin. Iga kord mõtlesin, et see on viimane kord, kui jään. Tuleb välja, et mõtlesin mitu head aastat: see on viimane kord, kui jään. Selle asemel oleksin võinud mitu head aastat hoopis teistmoodi elada ja täna olla vaimselt tervem.