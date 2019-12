Muusikateadlane Alo Põldmäe on kirjutanud: «Üldsuse erilise tähelepanu all on alati ja kõikjal olnud imelapsed. 1930. aastail oli Eesti Vabariik viiuldajatest imelastega lausa õnnistatud. Siis saavutasid juba lapseeas ka rahvusvaheliselt silmapaistvaid tulemusi kolm viiulivirtuoosi: Evi Liivak, Zelia ja Hubert Aumere.» Suurima ülemaailmse kuulsuse saavutas Evi Liivak, kes oma elu jooksul jõudis esineda viiel kontinendil rohkem kui 35 riigis enam kui 25 orkestriga.