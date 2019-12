Jennifer Aniston ⟩ Tema meigikunstniku huulepulgatrikk on soodne, aga tõhus

Sellist asja nagu laialivalgunud huulevärv või üksik pliiatsikontuur ümber suu sa ühelgi punase vaiba üritusel ei näe. Staaridel on värv alati täpselt ja kindlalt paigas, just seal, kuhu see algselt kanti. Mis hookuspookus siin taga on? Kuulsuste meigikunstnik, Jillian Dempsey reedab saladuse, mis hoiab näiteks Jennifer Anistoni kauneid huuli laitmatuna ja selleks on puudripaber.