4 sodiaagimärki, kes kõige suurema tõenäosusega sel pühadehooajal kihluvad

Jõulud on üsna romantiline aeg. Langev lumi ja sooja tunnet tekitavad jõulufilmid pehmendavad meid kõiki. Ent pühadaeg on ka proovikiviks suhetele, sest kingitusteralli ja perekondlike kohustustega kaasneb tahes tahtmata stress, mis mõne suhte lõhub, kuid teisi teeb tugevamaks. Astroloogiliselt mängib hetkel rolli ka planeet Veenus, mis liikus 25.novembril Kaljukitse tähtkujusse ning püsib seal 20.detsembrini. Kaljukits ise on stabiilsust armastav ning praktiline maamärk, kuid segatuna armastuseplaneet Veenusega paneb see meid mõtlema armastuse praktilisele küljele: milline põhi on suhte jaoks stabiilne, kuidas planeerida tulevikku ning kas tuleks pühenduda oma kaaslasele pikemaks ajaks. Seega on universumi energia suunatud suhete järgmisele tasemele viimisele ning nii mõnelegi sodiaagimärgile võib see kaasa tuua kihlusuudiseid.