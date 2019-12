Nõid Ingrid von Wicca selgitab: kuidas tunda ära oma kaksikleek ning mis teeb selle suhte elumuutvalt imeliseks

Tellijale

Kaksikleegisuhe on ideaalne suhe, kus kunagi teineteise peale ei karjuta, sest hinged ei ole üksteisest kaugel. Kui hinged on teineteise lähedal, ei ole ju tarvis häält tõsta! Kaksikleegid on igavesti armunud ning nende armastuse leek ei sure ealeski. Kui ühe leek ka hakkab vaikselt tuhmuma, on teine siin esimese jaoks kohal, et seda uuesti sütitada ja hellalt hoida ning turgutada.