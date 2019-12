7 kolleegitüüpi, kelle leiad iga kontori jõulupeolt

1. Närviline napsutaja

Miks sa närvis oled? Võimalusi on palju: esimene jõulupidu uues töökohas ning sa ei tea, mida õhtult oodata. Ehk on sinu jaoks imelik veeta teisipäeva hilisõhtut kolleegidega kahtlases kohvikus. Või unustasid sa tänase peo sootuks ning oled peol nüüd samade riietega kui päeval kontoris. Või avastad sa, et ei mäleta poolte oma kolleegide nimesid. Või fakt, et su töösilmarõõm seisab sinust vaid paari meetri kaugusel. Igal juhul leiad sa end mõne aja möödudes, et oled oma limiidi umbes kolme joogiga ületanud ning klammerdud nüüd turvatunnet otsides mõne praktikandi külge.

2. Tööloom

Mõnikord muudab tööpeo-ärevus sind tõeliseks õudusunenäoks. Siis juhtubki see, et sa saabud peole ning avastad ühtäkki, et sul on vaja niiiiii palju tööd veel ära teha ning kõik tähtajad on kohe ukse taga, mis siis, et tegelikult on need veebruaris. Sa kurdad konstantselt selle üle, kui keeruline on telefonis tööprogramme kasutada ning vastad raevukalt ekirjadele, samal ajal kui kolleegid su kõrval raiskavad aega tühiste vestluste peale.

3. Suunamudija

Sa vaevu kasutad sotsiaalmeediad ning kui ükskord kogemata postitasid pildi endast, siis kahvatasid õudusest ning kustutasid selle koheselt. Kuid peale kaht klaasi veini tundub sulle, et sinus on peidus tõeline suunamudija. Issand, kas need inimesed võiksid ennast juba liigutada, et sa saaksid parema valgustusega kohas seista? Ning jah, kuigi sa oled restos, kuhu keegi vabast tahtest ei tuleks ning selle sisustus on maitsetu, siis üritad sa ikkagi jõulukaunistustest ja päkapikumütsidest parima pildi saada. Teine variant samast kolleegist eeldab, et piltide tegemise asemel sa näitad neid ning nii ongi 3/5 kontorist peo lõpuks näinud seda eriti nunnud pilti su kassist magamas.

4. Võitja

"Äge, neil on lauatenniselaud!" Niipea kui su kontorinaaber on selle lausega lagedale tulnud, tunned, kuidas sul hakkab süda kiiremini lööma ning adrenaliinitase veres tõuseb. Sinu sisemine deemon avaldab ennast ning veerandtunni möödudes higistad sa juba oma pükskostüümis ning peagi võidad kaaslast 21-0. Siis proovid korraga mängida kahe kolleegi vastu. Viimane asi, mida peost mäletad, on ilmselt see, kui seisad pinksilaual, karjudes "Ma võin teid kõiki korraga ka võita! Kus on ülemus, ma tahan tema vastu mängida!".

5. Järelpeoloom

Sa ei muutu järelpeoloomaks, sest oled kõige rohkem purjus. Oh ei! Sa oled terve õhtu vaeva näinud, et hoida täpselt kalkuleeritud joobeastet, sest sa soovid, et pidu kestaks igavesti. Miks ometi? Ehk elad sa äärelinnas ega satu seetõttu tihti üritustele? Ehk on sul salajased tunded mõne kolleegi vastu? Motiivist olenemata oled sa kõigile umbes kolm korda öelnud, kuhu ja millal edasi minnakse. Ei, see pole ametlik järelpidu. See on kõigest iiri pubi, mis asub rongipeatuse lähedal.

6. Tujurikkuja

Sa sisened sellele "peole" ning sind ümbritseb tume pilv. Valgustus on kohutav, muusika on haletsusväärne, kuumad toidud on külmaks läinud, külmad toidud on liiga soojad. See on kõige nõmedam sotsiaalne üritus, kus sa üldse kunagi käinud oled ning ühtäkki tunned sa vajadust seda emotsiooni absoluutselt kõigiga jagada. Noh, vähemalt on sul midagigi teha.

7. Ronija