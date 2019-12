Staarid, keda peeti Hollywoodis liiga koledaks

Kas keegi on sulle kunagi öelnud, et sa oled kole? Tead küll, et see pole tõsi ja seda kasutatakse vaid sinuga manipuleerimiseks, ent ometi teeb see haiget. Need staarid siin pole samuti valusast «tõerääkimisest» pääsenud, kuid on selja sirgu löönud ja sooritanud korraliku tähelennu.