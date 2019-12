Vaata, milline oli reaalses elus kasukas, mida reklaamiti kallihinnalise disainerrõiva piltidega

Mõni inimene saab oma õppetunnid kätte raskemal teel kui teised. Mis puudutab internetis ostlemist, siis paljudel inimestel ja brändidel ei ole mingit probleemi sind ninapidi vedada, müües ootustele (ja piltidele) mitte vastavaid tooteid. Paraku langevad petturite võrku just kergeusklikud inimesed, kes ei tea, et enamasti saad sa selle, mille eest maksad. Ei tasu arvata, et kallihinnaline disainerrõivas võib ühes kohas maksta tuhandeid eurosid ja teises kohas paarkümmend eurot.

Küsite, et kuidas noor naine ämbrisse astus? Nimelt märkas Malika Instagramis sponsoreeritud postitust, kus müüdi ilusat karvast kasukat. Tegemist oli pika roosa kasukaga, mida katsid punased südamed. Malikale kasukas väga meeldis ning kuna see maksis soodushinnaga vaid 46 eurot, siis ta selle ka tellis.

Kasukas, mis lõpuks naiseni jõudis... No ütleme nii, et see ei olnud kaugeltki selline nagu pildi peal. «Varrukatega paberileht,» kirjeldas naine saadud kasukat. Milaka sõnul on kasukas tehtud nii õhukesest materjalist, et see paistab lausa läbi.