Selgeltnägija Marilyn Kerro: naist ei tasu vihaseks ajada, naine võib olla kõige suurem nõid üldse!

Vikerraadio saates «Owe Peterselli show» käis külas selgeltnägija Marilyn Kerro, kes ei armasta, kui teda nõiaks kutsutakse. «Mina olen selle poolt, et kõik naised on kuskilt poolt nõiad,» ütles Kerro. «Ma ütlen alati meestele, et naisi ei tohi vihaseks ajada. Naise viha on kõige suurem viha üldse!»