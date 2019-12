Aleksandr Popov. Digitaalse e-riigi varjatud hirmud: tormituultest viidud puud ja närilised

Üheksakümnendatel jõudsalt kodumaa avarusi vallutama hakanud digitiiger, kelle hüpe oli jõuline ja pikk, on tänaseks päevaks oma saavutuste loorberilehtedel end mugavalt sisse seadnud ning unustanud postsovetliku ärkamisaja piinad. Sestap võibki tunduda kummalisena, et viimasel ajal meediasse jõudnud tagasilöögid on pigem kategooriast «Võimalik ainult nõukaajal» kui et ennast digitaalselt arenenud e-riigiks tituleerivas globaalse küla osakeses.