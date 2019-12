See imelihtne trikk teeb su tööl õnnelikumaks

Seejuures on just positiivne suhtumine õnneliku tööpäeva võti, nagu kinnitavad Birminghami ülikoolis tehtud uuringu autorid. Positiivne mõttelaad muudab inimesed ka tööalaselt produktiivsemaks.

Kuidas hirmust lahti saada

«Negatiivne olla on lihtne,» selgitab uuringu üks autoreist, Nina Flanagan. Tööalaselt kuuleb ju pidevalt, mida ollakse valesti teinud või kuidas pole piisavalt töösse panustanud. See muudab aga töökeskkonna ebastabiilseks, mis võib tekitada hirmu töökaotuse ees. Flanagan on aga veendund, et see viis, kuidas me muutustele reageerime, saab aidata mõningatest hirmudest lahti saada.