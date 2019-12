Vaata, millised jõulutuled ehivad munandivähi seljatanud mehe maja

Christian Roach on Suurbritannia pereisa, kelle Check yr nuts (Check your nuts) kirjaga jõulutuli tuletab meestele meelde enda munandeid kontrollida. Miks see teema tema jaoks nii oluline on? Nimelt on 41-aastane mees ise munandivähi seljatanud.

«Mul oli eelmise aasta jõulude ajal vähk, kuid mul polnud sellest õrna aimugi,» ütles kolme lapse isa. «Samas ma kahtlustasin, et midagi on valesti, sest ma ei suutnud jõule korralikult nautida,» tunnistas ta.

Christian on ääretult õnnelik, et ta läks õigel ajal kontrolli ning vähile saadi piisavalt varakult jälile. See on ka põhjus, miks ta tahab kõikidele meestele südamele panna, et oma munandite tervist tuleks regulaarselt jälgida ja kahtlustuste korral ei tasu arsti poole pöördumist edasi lükata. Mehe sõnul on mitmed tema sõbrad tänu antud jõulukaunistusele juba kontrollis käinud.