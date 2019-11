Tänases «Mis?Moodi» osas külastame moenäitust «Metsa moodi»

Moenäitusel on välja pandud nii loodusliku kanga trükkimise meetodil valminud rõivad kui ka loodusest enesest sündinud ideed.

Näituse eksponaadid on kantud sellestsamast murest meie metsade saatuse pärast. Moekunsti moel on see kummarduseks metsale, millest leiab igaüks nii elu, ilu kui armastust.