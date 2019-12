Uuest nädalast saab Finnairi äriklassis valitud lendudel nautida Michelini tärni väärilisi Hiina hõrgutisi

DeAille Tam on auhinnatud kokk, kes on töötanud kolme mandri tipprestoranides. Ta pärjati 2018. aastal esimese naiskokana Hiinas Michelini tärniga ja on teinud koostööd mitme rahvusvahelise kaubamärgiga. DeAille Tami loodud roogadel on tänapäevane Hiina köögist inspireeritud käekiri, mille menüüs kohtub ida läänega ning kus esikohal on värsked maitsed.