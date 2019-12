Kohtingutreener selgitab: miks sa pidevalt valesid mehi ligi tõmbad ja kuidas sellest nõiaringist pääseda

Oled sa märganud, et su suhted on alati väga sarnased? Sind ei hinnata, tehakse maha, kontrollitakse, sinuga käitutakse halvasti... «Las ma lükkan kõigepealt ühe väärarusaama ümber,» ütleb tunnustatud kohtingutreener Matthew Hussey. «Tegelikult sa ei tõmba ligi valesid mehi. Sa vaid deidid valede meestega. Ja seal on suur vahe.»

Hussey ütleb, et iga naine tõmbab ligi nii häid kui halbu mehi. «Naise, kes näitab end kõrge väärtusega naisena ja naise, kes näitab end madala väärtusega naisena vahe ei ole see, et kõrge väärtusega naine ei lähe halva mehega kohtingule. Ta lihtsalt lõpetab temaga kohtamas käimise niipea, kui ta näeb esimest ohumärki,» selgitab Hussey ja soovitab endalt küsida: kui sa näed varases deitimisfaasis ohumärke, siis miks sa otsustad neid ignoreerida? «On see seetõttu, et sa ei taha olla üksi? Või muretsed sa, et ei kohtu kunagi kellegi teisega? Või arvad sa, et ei vääri paremat? Sa ehk ei teagi, mis su põhjused on.»

Kohtinguekspert ütleb, et meist kedagi ei saa süüdistada halbade meeste ligitõmbamises, kuid me saame teha valiku, kas me laseme inimese oma ellu, kui ta näitab meile oma tõelist palet. «Kõrge väärtusega naised on väga osavad valede meeste elust välja lõikamises,» selgitab ta. «Nad ei kahtle endas. Nad teavad, et kui midagi on valesti, tuleb see lõpetada ning nad liiguvad kiirelt edasi. Nad usaldavad end selles.»

Mida läheb vaja, et sina õpiksid end usaldama? «Lisaks ohumärkide lugemise oskusele on sul vaja enesekindlust,» ütleb Hussey ja toob välja asjad, mida iga naine peab raudkindlalt uskuma:

«On nii palju mehi, kes oskavad mind hinnata. Ma ei kavatse sellise halva kohtlemisega leppida.»

«Ma keeldun enda veenmisest, et see mees on parem kui ta tegelikult on.»

«Ma olen kõige ilusam ja imelisem inimene, keda ma iial olen tundnud.»

«Ma armastan ja austan ennast nii kõrgelt, et ma pigem olen üksinda ja ootan, kaua vaja, et leida keegi parem, selle asemel et anda oma suurepärane mina mehele, kes ei vääri mind.»