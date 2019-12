Test: mida reedab rusikas su iseloomu kohta?

Otsustava tähtsusega on siinjuures pöidla asend, sest on kolme tüüpi inimesi: inimesed, kes suruvad käe rusikasse ja panevad pöidla peopesale, teised asetavad selle nimetissõrmele ja kolmandad üle kõikide sõrmede, kirjutab Cosmopolitan. Niisiis, suru käsi spontaanselt rusikasse, vaata oma kätt ja loe, mida see sinust kõneleb.