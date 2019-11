Tellijale

Meil on nagunii uue aasta planeerimise koosolek ees ja palun selle võimalikult kiiresti teha. Probleem on selles, et mu töö ei ole selline tavaline, kust liugled aga rahulikult lapsehoolduspuhkusele ja küll sind ära asendatakse. Ma olen koolitaja ja meie firmas on minusuguseid ainult üks.

Tegelikult kardan ma seda isegi rohkem, et mind saab küll asendada, aga siis olen ka püsivalt välja vahetatud. Jah, me võime mängida kõik, et on ju reeglid ja seadused, mis sellist asja keelavad, aga me elame ikkagi meeste maailmas. See tähendab, et kui ma olen oma tähtsa ja ägeda töö juba aastatepikkuse vaeva ja rabelemisega välja võidelnud, pean selles meeste maailmas edasi võitlema. Olgugi, et emakaga, mis on hakanud suurel kiirusel kasvama.