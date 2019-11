Täna on «Naistejuttude» stuudios Dagmar Lamp, Kristina Herodes ja Heidi Ruul, kes räägivad suhete suurtest proovikividest - kolimisest ja remondist.

Miks inimesed just kolimise ja remondi ajal üksteisele kõrri kargavad? Millised on head nipid, mis tagavad, et suhe elab selle suure muutuse üle? Kuula saadet!