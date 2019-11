Paljud meist kulutavad palju aega sellele, et muretseda vananemise üle, otsides erinevaid viise, kuidas näha noorem välja ja vananeda graatsiliselt. Oled sa aga mõelnud sellele, et ka su vagiina vananeb koos sinuga? Kui sa mõistad oma genitaalide tervist, on sul aga kindlasti kergem end tervena ja hästi tunda.

Tania Adib on Kensingtonis töötav günekoloog, kes vastas kõige levinumatele küsimustele, mis naistel vagiinade kohta on. Daily Mail vahendab.

20NDAD ELUAASTAD

Küsimus: miks mu vagiina kuiv tundub?

20ndates peaks su vagiina ja vulva välja nägema roosakas ja olema hästi niisutatud. Ideaalis peaks kõik hästi töötama. Aga ka noored naised kogevad vaginaalset kuivust tänu kontraseptiividele, mis ajavad loomuliku hormonaaltasakaalu paigast. Lahendus: räägi oma arstiga, võib-olla peab vahetama rasestumisvastaseid vahendeid.

Küsimus: miks mul on valus tampoone sisestada?

Levinud põhjus võib olla vulvodüünia, mis mõjutab üht naist kümnest. See on krooniline konditsioon, millest räägitakse kahjuks vähe. Selle all kannatavad naised kogevad valu, põletus- ja torkimistunnet. Kahjuks ei tea me veel, mis seda põhjustab. Lahendus: on väga tähtis oma arstiga sellest rääkida, et arutada võimalikke ravimeetodeid.

Küsimus: mul on palju valget eritist, kas see on normaalne?

Paljud naised mõtisklevad selle üle, millised vaginaalsed eritised on normaalsed. Kuna vagiina on isepuhastuv ning seal toodetav lima varieerub kuu lõikes, ei peaks sa eriti muutuste pärast muretsema. Väldi ülepesemist. Lahendus: pesemisel kasuta puhast vett ja lõhnastamata seepi vulva piirkonnas. Ära kunagi kasuta seepi vagiinasiseselt! Eritiste põhjuseks võib olla ka pärmseen, sel juhul on eritis paks, hapupiimalaadne ning tekitab sügelust. Lahenduseks on kindlasti pöörduda arsti poole.

30NDAD ELUAASTAD

Küsimus: miks seks pärast lapse saamist nii erinev tundub?

Pole ime, et naised 30ndates vagiinas muutusi märkavad, kuna see on vanus, mil paljud naised emaks saavad. Paljude naiste jaoks on aga üllatav, et vagiina pärast sünnitust teistsugune välja näeb – sel võib olla «avatum» väljanägemine ja võib tunduda natuke laiem, aga see on täiesti normaalne. Ka vahekord võib tunduda teistsugune, tampoonid võivad kergemini välja libiseda. Paljude paaride jaoks ei tekita see aga mingeid probleeme ja intiimsus on sama rahuldav.

Küsimus: mu eritis lõhnab, on see normaalne?

30ndates on pärmseen levinud mure, paljud lõpuks märkavad ka, mis seda nendel põhjustab, näiteks alkohol või suhkur. Lahenduseks on muidugi arsti juurde minna, kuna põhjus võib olla ka bakteriaalne vaginoos. Seda omakorda võib põhjustada spiraalide kasutamine.

FOTO: Unsplash

40NDAD ELUAASTAD

Küsimus: miks mu tsükkel ebaregulaarseks muutub?

40ndates jõuavad paljud naised faasi, mida arstid nimetavad perimenopausiks. See on aeg, kui su munasarjades tekib vähem östrogeeni ning sa märkad esimesi menopausi sümptomeid. See vanus on igal naisel erinev, kuid kuna keskmine iga menopausiks on 50, siis enamik naisi märkab esimesi sümptomeid 40ndates. Üllatusena ei tule ilmselt tuntud kuumahood, kuid vähem räägitakse muutustest su vagiinas, näiteks muutub see kuivemaks. Kui östrogeenitase langeb, muutuvad päevad vererohkemaks.

Küsimus: ma näen «sealt alt» teistsugune välja, kas see on vananemise tõttu?

Paljud 40ndates naised märkavad vagiina välimuse muutumist. Häbemekarvu on hõredamalt, mõned meist ei pane seda pahaks. Häbememokad võivad tunduda lõdvemad, kuna rasvaprotsent seoses östrogeeni vähenemisega langeb. Nagu mujalgi kehas nahk lõtvub. Mõned tulevad sellega paremini toime kui teised, aga see on osa loomulikust vananemisprotsessist – selle üle ei pea muretsema või seda häbenema.

50NDATES JA SEALT EDASI

Küsimus: mu vagiina sügeleb, mida ma saan ette võtta?