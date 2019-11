7 nippi, kuidas kõvad nahkjalatsid pehmeks saada

Su uued nahkkingad näevad über-edevad välja, aga pigistavad nii, et vesi silmist väljas ja üldse on igati ebamugav olla, kuna nahk on niivõrd kõva ja jäik. Ära muretse, abi on tulekul! Need seitse asja kergendavad kitsikust märkimisväärselt.