Aasta kuritegelikud geeniused: paar lavastas röövi, ostis saadud raha eest kihlasõrmused

Põhja-Carolinas elav ja töötav Callie Carswell (24) teatas esmaspäeval politseile, et tema töökohta Big Daddy’s poodi sisenes suure noaga mees ja nõudis temalt raha, vahendab Daily Mail. Uurijad märkasid aga õige pea, et naise jutt ei lähe kokku sellega, mida võis näha turvalindistustelt. Selgeks sai, et röövel oli Callie enda 40-aastane kallim, Clarence Moore III.

Turvakaamera lindistusel on näha, kuidas maskis röövel siseneb ning nõuab raha. «Ma püüan,» nutab Callie. «Ma püüan. Palun, mul on lapsed.»

Callie postitas samal õhtul Facebooki: «Mind rööviti täna mu töö juures. See on kõige õudsem asi, mida ma iial olen läbi elanud. Minuga on korras, aga nad võtsid palju raha, mille ma andsin neile, et nad lahkuks ja mind ei tapaks. Mu boss ütles, et tegin õigesti. Ma olen lihtsalt endast väljas ja mul oli paanikahoog. Aitäh kõigile muretsemast, minuga on korras...»