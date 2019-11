Jõuluretsept: kodused porgandipirukad

Porgandipirukad

«Selles raamatus on Eesti rahvusköögi kullafondi parimad palad. Need, mida tegid meie emad, vanaemad, vanavanaemad ja mida tänaseni palavalt armastatakse. Need on toidud, mis sulavad suus, teevad terveks ja õnnelikuks. Neis on mälestused lapsepõlvest, kodusoojusest, hea toidu naudingutest, pere koosolemise rõõmust,» ütleb Margit Mikk-Sokk.