Seda populaarset meelemürki tarbivad naised seksivad rohkem

Nii väidab üks uuring, et need, kes tarbivad marihuaanat ehk kanepit, seksivad rohkem kui need, kes seda ei tee, kirjutab Womens Health Magazine.

Näiteks naised, kes suitsetavad kanepit, väitsid uuringus, et seksivad keskmiselt nelja nädala jooksul seitse korda, mittesuitsetajad aga seevastu kuus korda. Kuid miks?

Teadlased pole päris kindlad, kuidas kanep seksiisu mõjutab, kuid arvatakse, et põhjus võib olla selles, et kanep mõjutab ajus just seda piirkonda, mis tegeleb ihade või vajaduste realiseerimisega.