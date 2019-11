Fotod: pöörased vuntsid ja habemed, mida ei saa mitte märgata

Ameerika Ühendriikides toimuvad igal aastal riiklikud habeme- ja vuntsikasvatamise meistrivõistlused. Sellel aastal toimusid need Chicagos ning juba seitsmendat aastat järjest väisas üritust ka fotograaf Greg Anderson.

44-aastane Greg, kes igal aastal neid pööraseid vuntse ja habemeid jäädvustamas käib, kirjeldab üritust kui kahepäevast pidu. «See on isiklik projekt, mida ma armastan kõikide nende ägedate inimeste pärast üha uuesti teha. Osad näod on mulle tuttavad juba 2013. aastast, mil sellel üritusel esimest korda kohal olin,» ütles mees. «See üritus ei valmista mitte kunagi pettumust, otse vastupidi, tegemist on aasta kõige lõbusama fotosessiooniga,» lisas ta.