Uuring: selle kingi üle rõõmustab enamik inimesi

Jõulueelset aega armastatakse ja kirutakse. Ülevale meeleolule, ilusatele tuledele, jõuluturule ja selle lõhnadele vaatamata kummitab pea kohal pidevalt üks suur probleem: kust leida see õige jõulukink, mis võib üsna palju stressi tekitada. Ei taha me ju oma kõige armsamatele inimestele mingit suvalist asja kinkida, vaid loodame, et kingisaaja saaks südamest rõõmu tunda.

Siin tulevad Ameerika teadlased appi, kirjutab Freundin. Pärast kuut uuringut on selgunud, mis meid kõige enam jõulu ajal rõõmustab. Ei ole selleks lihtsalt kinkekaardid ega raamatud, isegi nutitelefon mitte. On vaid üks tõeline asi: elamused!

Niisiis kinnitatakse, et inimesed rõõmustavad kõige rohkem — ja eelkõige püsivalt — elamuskingituste üle. Teadlaste sõnul on väärtuslikkuse- ja tänutunne elamuskingitustega palju tugevam kui materiaalsete kingituste puhul. Lisaks eelistavad inimesed elamusest saadud tunnet omamistundele.

Kõige parem kogu asja juures on see, et uuringutulemuste põhjal ühendavad sedalaadi kingitused ja kogemused inimesi veelgi paremini. Ja see peakski ju olema üks olulisemaid asju jõulude ajal.