Magusafestival tuleb uuel aastal taas!

Järjekorras teine Magusafestival rõõmustab külalisi magusa pühapäevaga, kus saab nii maiustada kui nautida meelelahutusprogrammi kogu perele. Enam kui 50 osalejaga sündmusel, mille üks korraldajatest on tippkokk Joel Ostrat, on esindatud peamiselt kodumaised suur- ja väikeettevõtted, kelle sortimendis on olulisel kohal magusad tooted. Kohal on ka vegan- ja toormaiusi pakkuvad ettevõtted.