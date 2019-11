GALERII JA VIDEO: andeka Nõmme noormehe käe all valmivad silmapaistva kujunduse ning detailirohkusega üllatavad eriilmelised jalanõud

Juhan on selle erakordse hobiga tegelenud juba aasta. Disain ja joonistamine on noormehele alati huvi pakkunud, kuid tõeline tegutsemispisik tabas teda ühe küllaltki omanäolise vaatepildi tunnistajaks jäädes.

«Olin Tartu Lõunakeskuses ja nägin seal kaheksaliikmelist noortekampa ja neil kõigil olid täpselt ühesugused ketsid jalas. Mõtlesin, et see ei ole ju normaalne, võiksime ju ikkagi üksteisest erineda.»

Youtube'is nähtud video jalatsite käsitsi valmistamisest innustas Juhanit veel enam ning seetõttu otsustas ta ise asja kätte võtta ja proovida.

«Ostsin Sepa turult odavad jalatsid, 15 eurot paar, ja proovisin neid ise värvida. Alguses ei teadnud ma tegelikult üldse, mida ma teen. Õiged meetodid omandasin töö käigus, ise katsetades ja õnnestudes ning ebaõnnestudes. Oleksin võinud tegelikult alguses rohkemgi eeltööd teha, kui jooksvalt juurde vaadata. Aga nii tuli suur osa mu teadmistest, kaasa arvatud see, et paberil võib disain hea välja näha, kuid jalatsi peal ja liikudes ei ole see isegi enam loogiline.»

Juhan pole ainus disainer-meister, kes eriilmeliste jalatsite loomise ja tootmisega tegeleb. Konkurentsi pakuvad Elise & Helen, kes samamoodi disainivad VANS ja NIKE ketse. Suuresti erineb aga meistrite signatuur: kui neidude eripäraks on loomamotiivid ja portreed, siis Juhani tunnuseks on abstraktsed mustrid. Noormehe sõnul on kõige ajakulukam osa tööst just uue mustri välja mõtlemine.

«Kui soovitakse tellida mõnda varasemat disaini, siis on hea ja lihtne, saan suures osas peast valmis teha. Samas ei ole ma ise päris rahul, kui teen midagi, mida olen varem juba teinud. Muudan ikka mingisuguse detaili ära, muidu on endal imelik. Uute disainide puhul on lisaks uudsusele ka see mure, et pilt peab jalatsile üldse sobima. Tihti on seda vaja jooksvalt ka muuta. Ka värvid peab väga hoolikalt läbi mõtlema, sest kõik alati ei pruugi klappida. Kui aga üks kord on ära tehtud, on selle võrra järgmine kord jälle lihtsam.»

Meistrimehe repertuaar ei ole aga sugugi piiratud vaid tema enda loodud kujundustega. Vägagi teretulnud on ka huvilised, kellel on oma disain juba olemas.

«Mulle meeldibki rohkem, kui keegi teab juba täpselt, millist jalatsit ja mustrit ta tahab. Siis on hästi lihtne. Mõnikord öeldakse lihtsalt, et tee midagi ägedat, aga see, mis on mulle äge, ei pruugi teisele üldse meeldida ja siis on hullult raske see õige ja sobiv lahendus leida.»

Milline tohutu töö aga läheb ühe jalatsipaari valmistamisesse? Kuigi disainid erinevad, on tööprotsess kõigil sama.