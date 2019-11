Psühholoogid tegid kindlaks: naised eelistavad, kui meeste teatud kehaosa on kindla pikkusega

Meheliku atraktiivsuse uuringuga on jõutud niikaugele, et vähemalt üks asi meeste seksapiili puhul on kindel. Cambridge'i ülikooli psühholoogide uuringu alusel eelistavad naised teatud kindla jalapikkusega mehekuvandit.

Millised proportsioonid teevad mehekeha atraktiivseks?

Eksperimendi korras võeti mõõdud 9000 USA meessõdurilt, et teha kogumik erinevate proportsioonidega mehekehadest. Kogukate andmete põhjal genereeriti meesmudelite pildid.

Sealjuures oli teadlaste fookuses kolm proportsiooni. Nad valmistasid siluetid, mille käed olid võrreldes ülejäänud kehaga erinevas pikkuses (vt graafiku esimest rida) ja mudelid, mille jalapikkused olid võrreldes ülejäänud kehaga erinevad (teine rida). Lisaks muutsid teadlased õlavarre ja käsivarre pikkuse suhet või vastavalt reie- ja sääreosa suhet (kolmas rida).

FOTO: Versluys et al, Royal Society Open Science 2018

Daamide valik: keda peavad naised kuumaks?

Teadlased lasid neid arvuti loodud mehepilte 800 heteroseksuaalsel Ameerika naisel hinnata. Daamidele langes piinarikas valik, otsustamaks pikselmeeste aktraktiivsuse üle. Tulemus: pikkus on otsustav.

Ja nimelt: jalgade pikkus. Katsealuste naiste meelest olid just need graafiku-härrad eriti atraktiivsed, kellel olid võrreldes ülejäänud kehaga keskmiselt pikad jalad. Lühikesed jalad said negatiivse hinnangu, liiga pikad samuti. Kõige soojemad hinnangud said need digitaalsed mehed, kelle jalad olid vaid veidike keskmisest pikemad.

Käte pikkus ehk suhe küünar- ja õlavarre vahel (ja samuti ka reie- ja sääreosa omavaheline suhe) oli naistele ükskõik. Teadlased avaldasid oma tulemused mais 2018 ajakirjas Royal Society Open Science.

Ilusad jalad, head geenid

Seega on siis ilmselt need mehed, kes on varustatud kahe keskmiselt pika jalaga, partneriotsinguil kõrges hinnas. Kuid miks meeldivad naistele sellised harjukeskmised tüübid?

Uuringu autor Thomas Versluys koos kolleegidega põhjendab seda ei millegi muu kui evolutsiooniga. Selle kohaselt võivat lühikesed või eriti pikad jalad viidata võimalikele pärilikele haigustele. Lühikesi jalgu seostatavat diabeedi, südamehaiguste ja dementsusega. Väga pikad jalad aga viitavat teistele geneetilistele haigustele nagu näiteks Marfani sündroomile. Normaalse pikkusega jalad tõotavat aga partnerit, kes on terve ja heas vormis.