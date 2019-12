5 märki, et su eks pole sinust veel üle saanud

1. Ta saadab sulle suvalisel hetkel sõnumeid

Kui tunned, et su endine kaaslane toob viimasel ajal palju põhjendusi, miks ta tundis vajadust sulle ootamatult sõnum saata, siis on see selge märk sellest, et tal on sinu vastu veel lahendamata tundeid. Suhteliselt süütu on küsida, kuidas su päev läheb, kuid see võib anda märku sellest, et ta mõtleb su peale jätkuvalt tihti ning soovib mingitki sidet hoida. Ent kui tegemist on öiste või ilmselgelt purjunult saadetud sõnumitega, siis see on küll ilmselge märk tunnetest.

2. Ta suhtleb sinuga aktiivselt sotsiaalmeedias

Kui te teineteisel jätkuvalt sõbralistis olete, siis ei ole see veel mingi märk. Ent kui tundub, et nad suhtlevad sinuga eriliselt palju, neile meeldivad kõik sinu pildid ning lood, siis on see päris hea indikaator, et ta pole veel edasi liikunud. Seega kui sinu piltide all ilutsevad tihti ekskaaslase kommentaarid, siis on hea mõte igaks juhuks valvel olla.

3. Ta eputab oma sotsiaalmeedias

Teine asi, mida tasub silmas pidada, kui jätkuvalt teineteise sotsiaalmeediat jälgite, on see, kui aktiivselt su eks postitab. Näiteks on märk huvist see, kui ta postitab varasemaga võrreldes väga tihti, lisades pilte erinevatest pidudest ja üritustest ning uuendusi oma kohtinguelu edenemise kohta. Ülemäärane postitamine võib olla viis sinu tähelepanu püüda ning näidata, et tal on nüüd uus ja äge elu. Selle taga on lootus, et see ärgitab sind temaga uuesti suhtesse astuma või vähemalt hakkad sina teda samal määral igatsema kui tema sind.

4. Ta proovib püsida sinu füüsilises läheduses

Kas tundub, et sa põrkad oma eksiga igapäevaseid tegemisi tehes ebatavaliselt palju kokku? Ka see võib olla märk. Su eks teab, millistes kohtades sa tihti käid, ning kui tema tunded sinu vastu on veel tugevad, siis võib ta hakata nendes kohtades rohkem aega veetma, et sinuga "juhuslikult" kokku põrgata. Kahjuks võib see kaasa tuua ka sinu kohtinguellu sekkumise, eriti kui soovid uute silmarõõmudega käia oma lemmikkohtades.

5. Ta räägib sinu sõpradega sinust