Toitumisnõustaja lükkab ümber kuus kõige naeruväärsemat müüti

MÜÜT 1: Kookosõli on tervislik

«Kookosõli ei ole tervislik,» kirjutab Paula ning lisab, et see tõstab kolesterooli ning sisaldab umbes 80% küllastatud rasvhappeid. Toitumisnõustaja ütleb, et kuigi sellised küllastunud rasvad pole tervisele nii kahjulikud, kui loomsest toorainest pärinevad, siis tegelikult võiks kookosõli kasutada harva ning mitte tervislikkuse, vaid pigem huvitavama maitse eesmärgil.

MÜÜT 2: Gluteenivaba toit on tervislikum

Aastal 2019 on väga uhke öelda, et sa ei söö gluteeni. Kuid Norris ütleb, et kui sul just pole tsöliaakiat või gluteenitundlikkust, siis ei too sellest ainest vabade toitude söömine sulle mingit kasu. «Pigem võib halva toiduplaneerimise korral inimene jääda ilma mitmetest vajalikest kiud- ja mikrotoitainetest,» toob ta välja. Ära jäta gluteeni oma toidulaualt välja lihtsalt selle pärast, et sa arvad, et see on sulle kasulik. Pigem vaheta selle möned vormid, näiteks valge sai, hoopis sepiku või leiva vastu.

MÜÜT 3: Süsivesikud teevad su paksuks

Tundub, et meile on igavesti korrutatud, et süsivesikud teevad paksuks ning kaalulangetajad peaksid neist kaarega mööda minema. Toitumisnõustaja tõi aga välja, et mitte süsivesikud ei tekita kaalutõusu, pigem juhtub see, et me sööme rohkem kaloreid kui ära põletame. Ta soovitab süüa väikesi portsjone ning madala kalorsusega tooteid, näiteks bataati, pruuni riisi ning täisteraleiba, mis aitavad meil nii kaalu kui ka näljatunnet kontrolli all hoida.

MÜÜT 4: Näksimine on halb

Neljanda naeruväärse müüdina toob Paula välja, et kiputakse arvama, et toidukordade vahepeal ei tasu üldse midagi ampsata. Tegelikult pole selles midagi halba, kuid ainult siis, kui valid endale toitvad vahepalad. Norrise enda lemmikuks on näiteks keedetud muna spinatiga, peotäis india pähkleid või veidi maapähklivõid, mis sisaldavad palju makrotoitaineid. Ka kreeka jogurt aitab näljatunnet kontrolli all hoida.

MÜÜT 5: Mitu väikest toidukorda on tervislikum kui paar suurt

Väga paljud toitumisnõustajad ütlevad, et su keha metabolismi jaoks on kasulikum süüa pigem väiksemaid eineid, kuid see-eest mitu korda. Norris ütleb, et tegelikult on asi siiski selles, kui palju kaloreid sa sisse sööd. Lisaks ütles ta, et kuigi inimesed usuvad, et toidu seedimisele kulutatud kalorid aitavad kaalu langusele kaasa, siis tegelikult omab see nii väikest osa, et ei mõjuta kehakaalu kuidagi.

MÜÜT 6: Kohv on ebatervislik