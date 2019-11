Lähed reisile? Ära unusta seadusi, olgu kui veidrad tahes

Kui lähed laia maailma õnne ja rõõmu otsima, siis tuleb kuklas hoida ka seda, et kohalikud seadused võivad olla hoopis teistsugused kui kodus. Et seadusega mitte konflikti sattuda, tuleks reeglitest kinni pidada, mille peale meie siin ei oskaks tullagi.

Austria: kus on söömine keelatud

Maailma kõige paremaks linnaks kuulutatud Viinis on keelatud metroos süüa. Ühiskondlikes transpordivahendites on paljudes teisteski maailmalinnades juba pikemat aega keelatud süüa, näiteks Berliinis, Baselis või Singapuris.

Egiptus: helkurvestid on keelatud

Turvalise liikluse nimel on president Al-Sisi keelanud helkurvestide vabamüügi — hirmust protestimarsside ees nagu näiteks Prantsusmaal.

Belau: päikesekreem pole lubatud

Korallriffide kaitseks keelab Okeaanias asuv Belau 2020 päikesekreemi ära. Päikesekaitseemulsioonid sisaldavad nimelt kuni kümmet keemilist ainet, mis kahjustvad looma- ja taimeriiki. Tulevikus kergendab keelatud päiksekreemi kaasatoomine või müük rahakotti ligikaudu 800 euro võrra.

Jamaica

Jamaical on alates 1. jaanuarist 2019 terve hulk plasttooteid keelatud. Puhkajatele tähendab see seda, et saadaval pole ei plastkotte, -joogitopse ega -sööginõusid, joogikõrtest rääkimata.

Suurbritannia: kirjamargi tagurpidi pealekleepimine

Kui tahad kena postkaardi koju saata, siis säilita Ühendkuningriigis oma terav kullipilk ja kleebi mark õigetpidi peale, sest austusest kuninganna vastu ei ole tagurpidi pealekleebitud kirjamark mitte üksnes kohmakas, vaid suisa keelatud tegu.

Prantsusmaa: ei mingit musitamist perroonil

Juba alates 1910. aastast pole Prantsumaal enam lubatud perroonil hüvastijätuks suudelda. Nii reageerisid kohalikud seaduseandjad ennemuiste rongide hilinemisele — paarid ei suutnud enne rongi väljasõitu kuidagi üksteisest lahti rebida.

USA: peida oma õllepudel!

Ameerika Ühendriikides on alkoholitarbimine avalikus ruumis tabu. Sama keeld kehtib ka randades, parkides ja promenaadidel. Juba alkohoolse joogi nähtav kandmine võib trahvi kaasa tuua.

Muide, kui kassapidaja on alla 21-aastane, siis pead New Yorgis ise alkoholi skaneerima ja kotti pakkima.

Sri Lanka: ära näita oma tätoveeringuid

Mäng religioossete sümbolitega võib kogu maailmas ohtlikuks minna. Üks Sri Lankale viie aasta eest reisinud Briti naine, kelle käel on Buddha-tätoveering, pahandas kohalikke munki sedavõrd, et nood teavitasid politseid sellest ebasündsast teost — ja naine saadeti maalt välja.

Singapur: närimiskumm on keelatud

Puhtuse poolest tuntud linnas on keelatud närimiskummi valmistamine ja müük juba 1992. aastast, et hoida trammid, bussid ja metroo puhtana. Välisministeeriumi sõnul on isegi nende kaasatoomine isiklikuks otstarbeks keelatud. See väärtegu võib turistile maksma minna üle 150 euro.

Itaalia: ei mingit piknikku Trevi purskkaevu ääres