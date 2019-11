Teadlased avaldasid ohutu alkoholi tarbimise hulga nii meestele kui naistele

Kõik me teame, et alkoholi liigtarbimine on kahjulik, kuid paljud meist peavad enda tarbimist kahjutuks, eriti siis, kui tarbitakse vaid madala alkoholisisaldusega jooke, näiteks õlut või veini. Kui aga alkohol jõuab vereringesse ja kudedesse, põhjustab see palju pikaajalist kahju, kirjutab Focus.

Alkoholiga on seotud üle 200 erineva terviseriski, sealhulgas vähk, südameveresoonkonna haigused, seedeelundkonna haigused. Kuid ometi võib tunduda, et kui juua jooke, milles on vähem kui 15 % alkoholi, siis ei saa need olla ju ometi sama ohtlikud kui viin jt kanged joogid.

Selline arusaam on aga viga. Ainus oluline faktor on see, kui palju alkoholi inimene kokku joob, alkoholi tüüp pole seejuures oluline. Teiste sõnadega: kui sa jood 300 ml õlut, 125 ml veini või 40 ml viskit, siis iga sellise joogiga tarbid sa ühe palju alkoholi. Ning piir, millest edasi kahjustad sa oma tervist tugevalt, tuleb kätte kiiremini kui sa arvad. Ainult need, kes joovad keskmiselt nädalas vähem kui 100 grammi puhast alkoholi, ei kahjusta oma tervist väga tugevalt.

Kui aga tarbida sellest rohkem, siis lüheneb su eluiga:

...pool aastat, kui jood nädalas 100-200 grammi alkoholi;

...kaks aastat, kui jood nädalas 200-350 grammi alkoholi ja

...viis aastat, kui tarbid rohkem kui 350 grammi alkoholi.

Seega tasub tähelepanelik olla: madal alkoholisisaldus pole mingil juhul kahjutu. Isegi päevane klaasike veini või õlut võib kahjustada maksa, aju ja teisi organeid ning suurendada vähiriski.

Seega soovitavad eksperdid: