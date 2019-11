Kas külmetuse saab saunas välja higistada?

Kui sul on kas pea-, kurgu- või liigesevalud, siis tuleks saunaminekust loobuda, kinnitab dr Wolfgang Reuter, Saksa Haigekassa DKV terviseekspert, väljaandele Freundin. Tõsi ta ju on, et higistamine toetab keha vastupanuvõimet, ent teisalt võib kuumusekoorem südame-veresoonkonnale nakkuse ajal talumatu olla. Lisaks on oht teisi saunalisi nakatada.