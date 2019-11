Astroloogide sõnul on just need 3 tähemärki voodis allaheitlikud

Vähk (21.juuni-22.juuli)

Kui juttu tuleb otsuste langetamisest, siis Vähid on enamasti hea meelega nõus laskma oma kaaslasel otsustada, eriti kui tegemist on voodieluga. Vähil on väga hea kujutlusvõime ning kuigi sel veemärgil ei ole oma fantaasiate jagamisega mingit probleemi, siis eelistavad nad siiski, et partner haarab ohjad, et need fantaasiad ellu viia. Selle tähemärgi esindajad on tihti liiga armsad, õrnad ning sentimentaalsed, et endale dominantset rolli võtta ning muretsevad pigem oma partneri seksuaalsete vajaduste pärast, jättes ennast tihti tahaplaanile.

Neitsi (23.august-22.september)

Huvitaval kombel on Neitsid tihti voodis allaheitlikud, kuigi nad kipuvad olema kontrollifriigid kõigis teistes eluvaldkondades. Neitsid tegelevadki päevad läbi teiste inimeste aitamise ning nende probleemide lahendamisega, seega võib nende jaoks nauditav olla see, kui magamistoas keegi teine vahelduseks ohjad haarab. Selle maamärgi esindajad on lahke loomuga, jagades nõu armuasjades ning aidates inimestel endid paremaks muuta (isegi kui inimesed ei pruugi neilt otseselt abi paluda). Seksi ajal allaheitlik olemine annab Neitsitele hea võimaluse lõdvestuda ning lasta vahelduseks oma partneril ennast kamandada.

Kaalud (23.september-22.oktoober)