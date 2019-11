Need 3 sodiaagimärki on armastuse suhtes eriti ettevaatlikud!

Neitsi (23.august-22.september)

Neitsi on maamärk, kes hoiab oma jalad alati kindlalt maa peal ning läheneb kõigile olukordadele loogikast ja praktilisusest lähtudes. Nad on loomu poolest veidi häbelikud ning soovivad seetõttu tunda end suhetes eriti kindlalt, ega ole suuri romantilisi žeste või avalikke tundepuhanguid hindavad inimesed. Selle asemel võib Neitsi loogiline mõtlemine viia teda oma armastavate tunnete varjamiseni. Hirm romantilist riski võttes suhte üle kontroll kaotada on korda ja stabiilsust armastavatele Neitsitele liig.

Kaalud (23.september-22.oktoober)

Kaalud, nagu ka nimi ütleb, on tasaskaalu ja harmooniat armastav märk. Mõtlikud Kaalud soovivad kõiki end ümbritsevaid inimesi õnnelikuks teha, eriti oma romantilist partnerit. Nad saavad aru, et suhted nõuavad kompromisse, seega on nad valmis oma vajadused kellegi teise heaolu nimel ohvriks tooma. Just seetõttu võib selle tähtkuju esindaja oma tundeid kaaslase eest varjata, sest ei soovi neile haiget teha. Kaalud hindavad stabiilsust üle kõige, ega ole altid võtma riske, mis võivad suhete tasakaalu häirida.

Kaljukits (22.detsember-19.jaanuar)